الدنمارك تعلّق صادراتها من الأسلحة إلى الإمارات بسبب دورها في اليمن

قررت الدنمارك تعليق تصدير الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية دورها في الحرب الدائرة باليمن والأزمة الإنسانية التي أسفرت عنها.

وأعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن في إحاطة بالبرلمان أن بلاده علقت صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أبوظبي، نظرا لكونها أحد أسباب حرب اليمن.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة İnformation الدنماركية أن وزارة الخارجية طلبت من الجهات المسؤولة النظر في إمكانية سحب تصاريح تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الإمارات.

ويأتي هذا القرار عقب نحو شهرين من إيقاف الدنمارك أيضا صادرتها من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، والأزمة الإنسانية في اليمن.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا في اليمن منذ مارس/آذار 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة مسلحي جماعة "الحوثي".

وقُتل منذ بدء عمليات التحالف باليمن آلاف المدنيين في وقت يواجه نحو 14 مليون شخصا خطر المجاعة، وتردي الأوضاع الصحية، وفقا للأمم المتحدة.