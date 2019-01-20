الشرطة البريطانية: نصحْنا الأمير فيليب بـعبارات لائقة بارتداء حزام الأمان أثناء قيادة السيارة

طالبت الشرطة البريطانية، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، بارتداء حزام الأمان خلال القيادة، في أعقاب تصويره وهو يقود سيارته دون وضعه.

وقالت شرطة مقاطعة نورفولك، شرقي إنجلترا، مساء السبت، إنها نصحت الأمير بـ"عبارات لائقة" بشأن ارتداء حزام الأمان، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

والتقطت صور، أمس، للأمير البريطاني (97 عاما) وهو يقود سيارته "لاند روفر" دون ارتداء حزام الأمان في مزرعة ساندرينغهام الملكية، بعد 48 ساعة فقط من تحطم سيارته السابقة، إثر اصطدامه بسيارة أخرى كانت تحمل أما ورضيعا.

ويخضع ذلك الحادث للتحقيق من قبل الشرطة، دون اتهام أي شخص على خلفية الواقعة.

كما أوضحت الشرطة أن نتائج اختبارات الكحول للسائقين جاءت سلبية.

من جهته، قال قصر باكنغهام إن الأمير فيليب لديه رخصة قيادة سارية.

يشار أنه لا يوجد حد أقصى للسن بالنسبة إلى لحصول على رخصة قيادة في بريطانيا.