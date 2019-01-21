مهاجر تركي يتولى منصب نائب رئيس جهاز حماية الدستور الألماني

تولى سنان سلن المواطن الألماني من أصول تركية، منصب نائب رئيس جهاز حماية الدستور (الأمن الداخلي) في بلاده.

وأوضح جهاز الأمن الداخلي في بيان على موقعه الإلكتروني، أن سنان سلن، باشر عمله كنائب لرئيس جهاز حماية الدستور توماس هالدينويغ اليوم الاثنين.

ويعتبر سلن أول شخص من المهاجرين يصل إلى هذا المنصب الرفيع في ألمانيا.

وتخرج سلن الذي وُلد في مدينة إسطنبول التركية، في كلية الحقوق بجامعة كولن الألمانية.

وخلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2006، شغل سلن مناصب عدة في الدائرة الفيدرالية للجرائم، قبل أن ينتقل إلى قسم مكافحة الإرهاب والتطرف في وزارة الداخلية.

وفي عام 2009 ترقّى سلن إلى منصب وكيل رئيس قسم مكافحة الجرائم بمديرية الأمن العام في ألمانيا، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2012.

وفي 2016 بدأ سلن العمل في القطاع الخاص، وأسس البنية التحتية الأمنية لشركة TUI السياحية في جميع أنحاء العالم.