المفوضية الأوروبية تغرم “ماستركارد” 570 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، تغريم شركة "ماستركارد" مبلغ 570 مليون يورو (649 مليون دولار)، لمنعها التجار من الحصول على رسوم تحويل أقل.

جاء ذلك، في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، اليوم، من العاصمة بروكسل.

وتتعلق الغرامة، برسوم الشراء ببطاقات الائتمان، ففي كل معاملة، يقوم بنك التاجر بدفع "رسوم تبادل" مع بنك حامل البطاقة، يتحملها المستهلكون.

ووفقاً لقواعد ماستركارد، فإن الرسوم تتحدد بناء على بلد التاجر؛ وقبل عام 2015، كان هناك تفاوت كبير داخل الاتحاد الأوروبي.

بدورها، أوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة "مارغريت فسيتاجر"، أن "التجار في الدول ذات الرسوم المرتفعة، لم يكن باستطاعتهم استخدام خدمات البنوك في الدول ذات الرسوم المخفضة".

وأضافت أن هذا "قاد إلى ارتفاع الأسعار لكل من التجار والمستهلكين، وتقييد المنافسة عبر الحدود وتقسيم مصطنع للسوق الموحدة (للاتحاد الأوروبي)".

وتعد "ماستركارد" ثاني أكبر جهة تصدر البطاقات الائتمانية في السوق الأوروبي، بعد "فيزا".