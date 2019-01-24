ماكرون يزور مصر للمرة الأولى منذ توليه رئاسة فرنسا

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصر، الأحد المقبل، للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه في عام 2017، وفق مصدر رسمي مصري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، اليوم، إن "ماكرون سيقوم بزيارة مصر الأحد المقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين".

وتعد الزيارة المرتقبة لماكرون هي الأولى لمصر، منذ توليه مهام منصبه رئيسا لفرنسا في مايو\أيار 2017.

وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقات بين مصر وفرنسا تطورا لافتا، إذ مثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات بين البلدين.

ومنذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، في يونيو/حزيران 2014؛ باتت باريس أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.