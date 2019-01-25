مصرع 5 أجانب في اصطدام مروحية بطائرة خاصة بـالألب الإيطالية

لقي 5 أشخاص من جنسيات أجنبية مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر اصطدام طائرة خاصة بمروحية فوق جبال الألب بإيطاليا، بحسب إعلام محلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة، أن طائرة صغيرة خاصة ومروحية اصطدمتا ببعضهما خلال تحليقهما فوق منطقة "فالي دا أوستا" في الألب الإيطالي(شمال) .

وأشارت الأنباء إلى أن متسلقي الجبال شاهدوا الحادث وأبلغوا السلطات، والتي أرسلت بدورها مروحيات إسعاف وفرق إنقاذ إلى المنطقة.

ونقل وسائل الإعلام عن مصادر فرق الإنقاذ، أن حادث الاصطدام أسفر عن مصرع 5 أشخاص من جنسيات أجنبية، وإصابة آخرين بجروح بالغة.

وحتى الساعة 18.20 تغ، لم تعقب السلطات الإيطالية على الحادث وملابساته.