عنصريون سويديون يطبعون شعارات تحرض على إحراق المساجد بالسويد

طبعت مجموعة من العنصريين في السويد، الأحد، عبارات عنصرية على قمصان، تحرض على إحراق المساجد.

وأضافت مجلة أكسبو (Expo) المحلية، أن مجموعة يمينية متطرفة طبعت قمصانًا تحتوي عبارات عنصرية من قبيل "أحرق مسجد منطقتك".

كما نشرت المجموعة في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات لبيع هذه القمصان مقابل 16 يورو للقميص الواحد.

من جهتها، استنكرت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الاجتماعي لينا رودستروم باستاد، طبع وتوزيع قمصان تطالب بحرق مساجد.

وأضافت باستاد أن الكراهية التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي تسمم البلاد بأسرها.

وشددت على ضرورة "منع الجماعات العنصرية من إظهار مثل هذه الأنشطة البغيضة".

ووفقاً لتقرير أعدته جامعة أوبسالا السويدية (جنوب)، فقد شهدت البلاد اعتداءً على 38 مسجداً خلال العام 2018.