فيينا.. مظاهرات ضد الأحزاب المعادية للمهاجرين

نظم المئات من النمساويين مسيرة وسط العاصمة فيينا احتجاجا ضد سياسات اليمين المتطرف المعادية للمهاجرين، تحت شعار "لا تدعوا النازيين يحكموا".

وأفادت وكالة "ايه بي ايه" النمساوية الجمعة بأن المتظاهرين حملوا لافتات عليها شعارات موجهة ضد حكومة المستشار سابستيان كوتز الائتلافية وشريكه حزب الحرية اليمني المتطرف.

وجاءت مسيرة "الهجوم ضد اليمين"، بالتزامن مع فعالية سنوية في فيينا ينظمها حزب الحرية المتطرف.

ولم تفد تقارير عن وقوع أية أعمال عنف أو اعتقالات.

وقد حول كورتز حزبه الوسطي التقليدي إلى اليمين، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمسلمين، لكنه تجنب استخدام لغة خطابية حماسية كالتي يتبعها حزب الحرية، الذي أبعد نفسه علانية عن عقود من معاداة السامية.

هذا ولا يزال حزب الحرية يجذب هامشا من النازيين الجدد لا سيما الشباب.