البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو "رئيسا انتقاليا" لفنزويلا

اعترف البرلمان الأوروبي برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، "رئيسا شرعيا انتقاليا" لبلاده.

جاء ذلك إثر جلسة تصويت للبرلمان الاوروبي، اليوم الخميس.

وقال أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي، في تغريدة عبر "تويتر": "البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا شرعيا انتقاليا لفنزويلا".

وعلى إثره، دعا المجلس في جلسته دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بغوايدو "رئيسا شرعيا انتقاليا" لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الجاري، إثر إعلان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.



وسارع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة "رئيسا انتقاليا"، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.



وبالمقابل أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.