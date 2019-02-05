7 قتلى وأكثر من 27 مصاباً في حريق وسط باريس

اندلع حريق في الدائرة 16 وسط باريس، ليلة الاثنين/الثلاثاء. وقد تمت السيطرة عليه مع استمرار فرق الإنقاذ العمل في الموقع.

ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن إدارة مكافحة الحرائق الفرنسية أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وأكثر من 27 مصاباً، مع احتمال ارتفاع العدد، لا سيما أن البحث عن ضحايا في الطابق السابع والثامن (الأخير) لا تزال جارية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ حوالي 20 شخصا على الأقل من القاطنين في البناية السكنية والذين نجحوا في الفرار إلى سطح المبنى أو تسلقوا عبر النوافذ هربا من الحريق.

هذا وترجح الشرطة فرضية أن الحريق كان بفعل فاعل.