فرنسا تمتنع عن استقبال أي مهاجرين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا"، أن فرنسا قررت عدم استقبال أي مهاجرين غير قانونيين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط.

وقالت الوكالة في خبرها الذي أسندته إلى مصادر في الداخلية الإيطالية، إن "فرنسا لن تستقبل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم عبر المنظمات المدنية من البحر المتوسط".

وعدت ذلك "توترا جديدا بين روما وباريس".

وأشارت الوكالة أن السلطات الفرنسية نقلت قرارها المتعلق بالمهاجرين غير القانونيين إلى وزارة الداخلية الإيطالية.

وأكدت أن فرنسا لن تستقبل القادمين لأسباب اقتصادية، وإنما المحتاجين للحماية فقط.

ولفتت الوكالة إلى أن فرنسا قررت مساعدة إيطاليا بخصوص إعادة المهاجرين غير القانونيين من أصول إفريقية إلى بلدانهم.

والخميس، أعلنت الخارجية الفرنسية، في بيان استدعاء سفيرها لدى إيطاليا للتشاور، على خلفية ما وصفته بسلسلة من "التصريحات الزائفة والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وغير المسبوقة" من المسؤولين الإيطاليين.

وجاء الموقف الفرنسي، عقب إعلان نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزعيم حركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو، أنه التقى الثلاثاء، مسؤولين ومحتجين من حركة "السترات الصفراء".

وتصاعدت حدة الخلافات بين فرنسا وإيطاليا في الآونة الأخيرة، على خلفية الاتهامات المتبادلة التي أطلقها المسؤولون مؤخرا بشأن الهجرة غير القانونية واستغلال إفريقيا.

والشهر الماضي، استدعت باريس، سفيرة إيطاليا بعد أن اتهم لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي، فرنسا بترسيخ الفقر في إفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.