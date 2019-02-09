ألمانيا.. اعتداء عنصري على 3 محجبات ببرلين

شهدت العاصمة الألمانية برلين، خلال الساعات الأخيرة، حالتي اعتداء عنصري ضد 3 محجبات بينهن شابتان سوريتان.

ووفق بيان صادر عن الشرطة الألمانية، السبت، فإن امرأة مجهولة الهوية اعتدت الجمعة، على طفلة محجبة (12 عاما) بمنطقة نويكولن.

وأوضح البيان أن السيدة حاولت نزع الحجاب من رأس الطفلة، ووجهت إليها شتائم وعبارات معادية للأجانب.

وأضاف أن المرأة هددت الطفلة بوخزها بإبرة داخلها دم، وبخ وجهها بغازات مسيلة للدموع.

وأكد بيان الشرطة أن المرأة لاذت بالفرار من المنطقة قبل وصول الشرطة، فيما أصيبت الطفلة المحجبة بإصابات طفيفة.

وفي برلين أيضا، وجّه مجهول عبارات معادية للأجانب إلى فتاتين سوريتين ترتديان الحجاب (15 و16 عاما)، بساحة هيلين ويغل، وفق البيان نفسه.

وأكد البيان أن المجهول لكم وجهي الفتاتين، ثم لاذ بالفرار من المنطقة.

وأضاف أن الفتاتين نقلتا إلى المستشفى بعد إصابة وجهيهما بجروح جراء اللكمة.

وشدد أن شرطة برلين فتحت تحقيقا في حادثتي الاعتداء العنصرتين.