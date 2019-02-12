سوق العمل في ألمانيا بحاجة لربع مليون مهاجر سنوياً

قدرت مؤسسة "بيرتلسمان" البحثية الألمانية حاجة سوق العمل في البلاد إلى 260 ألف يد عاملة من المهاجرين سنويا حتى 2060.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير أصدرته الثلاثاء، أن ألمانيا ستحتاج خلال السنوات الأربعين القادمة، إلى 260 ألف عامل سنويا لإغلاق الفجوة الحاصلة في هذا المجال.

وأضاف التقرير أن ألمانيا ستحتاج إلى استقطاب 114 ألف عامل من دول الاتحاد الأوروبي، و146 ألفا من دول خارج الاتحاد.

ولفت إلى أن عدد العمال الوافدين إلى ألمانيا من دول الاتحاد الأوروبي سيتضاءل خلال الأعوام القادمة؛ نظرا لتقارب القوة الاقتصادية وجودة الحياة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يتركون العمل بداعي التقاعد أو لأسباب أخرى، يتجاوز الـ300 ألف سنويا.

وأضاف التقرير أن ألمانيا بحاجة حاليا إلى أكثر من مليون و200 ألف يد عاملة مؤهلة.

وأكثر القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة هي: التمريض ورعاية المسنين والمرضى وقطاع الصحة والإنشاءات والمعادن وتكنولوجيا المعلومات.