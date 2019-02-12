شرطة برلين تحقق في اعتداءات عنصرية على فتيات سوريات

فتحت شرطة برلين تحقيقاً في الاعتداء على فتاتين سوريتين في العاصمة الألمانية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن رجلاً مجهول الهوية قام بلكم فتاتين سوريتين أعمارهن 15 و16 سنة، عدة مرات في الوجه بعد أن وجه لهن سبابا عنصريا ليل الجمعة.

وقالت الوكالة إن الفتاتين تتلقيان العلاج في المستشفى.

وأشارت الشرطة أيضا إلى ان فتاة تبلغ من العمر 12 عاما ترتدي الحجاب تعرضت لاعتداء يوم الجمعة، حيث حاولت امرأة مجهولة نزع الحجاب عن رأسها وجذبتها من شعرها فيما كانت تردد شعارات معادية للأجانب.

وفرت المرأة قبل وصول الشرطة وأصيبت الضحية بجروح طفيفة.

يشار الى أن ألمانيا استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء خلال عامي 2015-2016.