أوروبا تدعو روسيا إلى رفع يدها عن أوكرانيا

دعت 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي روسيا إلى "التوقف فورًا عن تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للكيانات المسلحة الموالية لها".



جاء ذلك في تصريحات لنائب المندوبة البريطانية بالأمم المتحدة، جوناثان ألان، الذي كان يتحدث للصحفيين الثلاثاء، وهو محاط بممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (فرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة) وسفراء إيطاليا وهولندا والسويد بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.



وأعربت الدول الثمانية عن "القلق العميق بشأن المعلومات المتعلقة بوجود معدات عسكرية روسية وعسكريين في المناطق التي لا تخضع حاليا لسيطرة حكومة أوكرانيا".



وقال نائب المندوب البريطاني: "بصفتنا دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، نؤيد تأييدًا تامًا استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل الحدود المعترف بها دوليًا".



وأضاف: "يتعرّض المدنيون لمخاطر القصف المتواصل، ويحتاج حوالي 3.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية".

وحث روسيا على "التوقف فورًا عن تأجيج الصراع من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للكيانات المسلحة".

وأكد نائب المندوبة البريطانية، أن دول الاتحاد الأوروبي "ما زالت مقتنعة بأن الحل السلمي للصراع ممكن".



وشدد على "عدم اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بضم روسيا غير الشرعي لشبه جزيرة القرم".



يشار إلى أن تصريحات الدبلوماسي البريطاني جاءت قبل دقائق من بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها روسيا لبحث الوضع في أوكرانيا.

