بدء أعمال اجتماع وزراء دفاع "الناتو" في بروكسل

بدأت، الأربعاء، أعمال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي كلمته بالمناسبة، قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن الجلسة الأولى ستركز على معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا.

وأضاف أن "روسيا انتهكت ولسنوات عديدة، معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، من خلال تطوير واختبار نظام صواريخ 'إس إس سي -8".

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى" متهما روسيا إياها بانتهاكها، وهو ما نفته موسكو.

واعتبرت واشنطن أن الصاروخ الروسي الجديد "نوفاتور 9 إم 729" الذي يطلق عليه "الناتو" اسم "إس إس سي -8"، "ينتهك" المعاهدة التي تحظر على الجانبين نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق عمل بلاده بالمعاهدة ذاتها، وأعلن موافقته على البدء بإنتاج صاروخ متوسط المدى أسرع من الصوت.

وفي 1987، وقع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، معاهدة يلتزم بموجبها البلدان بعدم اختبار أو نشر صواريخ تطلق من البر بمدى يراوح بين 500 و5500 كم.

ووضعت الخطوة حدًا لنشر رؤوس حربية روسية من شأنها تهديد الدول الأوروبية، لاسيما الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

ويمثل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بلاده في أعمال اجتماعات "الناتو" التي تستمر يومين، وتتخللها لقاءات ثنائية في مقر الحلف مع ممثلي الدول الأعضاء.