بلجيكا مشلولة والسبب.. إضراب عمالي

شل إضراب ليوم واحد، الأربعاء، دعت إليه مختلف النقابات العمالية في بلجيكا، حركة الملاحة الجوية والقطارات والنقل العام، والبريد، وقطاع الصحة، وخدمات البلدية في البلاد.

ويأتي الإضراب على خلفية فشل اتحاد الموظفين في التوصل إلى اتفاق مرض مع الحكومة، بشأن الزيادة السنوية للرواتب.

وأغلقت هيئة مراقبة حركة الملاحة الجوية في بلجيكا، المجال الجوي البلجيكي ليوم واحد، بسبب الغموض الذي سيحدث خلال الإضراب.

كما ألغت الهيئة، جميع الرحلات الجوية بمطاري بروكسل، وشارلروا الدوليين؛ فيما تأثرت حركة القطارات في بروكسل بشكل كبير، على خلفية مشاركة العاملين في قطاع سكك الحديد بالإضراب، وتوقفت رحلات القطارات بين المدن.

كذلك، تعطلت رحلات الحافلات والترام داخل مدينة بروكسل بسبب الإضراب، وتعطلت خمسة خطوط لمترو الأنفاق من أصل ستة في المدينة.

وتزامن الإضراب، مع اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل؛ ما تسبب بتغيير مسارات أو مواعيد الطائرات التي تقل وفود الدول الأعضاء بالحلف.

واضطر عدد من وزراء دفاع الناتو إلى الهبوط في مطارات قريبة من بلجيكا والانتقال إلى بروكسل على متن السيارات.

فيما لم يتمكن عدد كبير من موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي من مباشرة دوامهم الرسمي جراء الإضراب.