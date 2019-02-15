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الاعتداء بسائل حمضي على شخص في مترو باريس

وكالة اسوشيتد برس
إسطنبول
الاعتداء بسائل حمضي على شخص في مترو باريس

أصيب شخص بجروح خطيرة في مترو الأنفاق الباريسي بعد أن تعرض "لسائل غير معروف" فيما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بهجوم حمضي.

وقد جرى الاعتداء على الضحية مجهولة الهوية على متن الخط الأول لمترو الأنفاق، بالقرب من محطة الباستيل، خلال ساعة الذروة صباح الجمعة.


ويتلقى الشخص علاجاً من حروق كبيرة في الوجه واليدين بعد إجلاء خدمات الطوارئ له.

تقول الشرطة إن التحقيق جار وإن مرتكب الجريمة طليق.

والأربعاء الماضي أصيب رجل وامرأة بحروق جراء تعرضهما "لسائل مجهول" في المترو لكن الشرطة قالت إنه لا توجد صلة.

وفي سبتمبر / أيلول 2017، أصيب أمريكيان بجروح بعد أن هاجمتهما امرأة بحامض هيدروكلوريك في محطة قطارات مارسيليا، جنوبي فرنسا.

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