إلغاء اجتماع مجموعة فيشغراد وإسرائيل على خلفية توتر بولندي إسرائيلي

بعد تهديد بولندا بعدم المشاركة ثم قرارها عدم المشاركة، أعلنت التشيك، اليوم رسميا، إلغاء اجتماع "مجموعة فيشغراد" الذي كان مقررا عقده في إسرائيل يوم غد.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، حسب ما ذكرته "إذاعة التشيك" الرسمية.

وقال بابيش: "تم إلغاء اجتماع مجموعة فيشغراد وإسرائيل بسبب قرار بولندا عدم المشاركة إثر أزمة مع إسرائيل".

وأعلنت وارسو، الأحد، إلغاء زيارة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى إسرائيل، التي كانت مزمعة في 19 فبراير/شباط الجاري.

وأشار مكتب مورافيتسكي إلى أن القرار جاء احتجاجا على اتهام رئيس وزراء الأخيرة بنيامين نتنياهو وارسو بالتواطؤ مع النازيين ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية.

وكانت وزارة الخارجية البولندية، استدعت اليوم الاثنين، السفيرة الاسرائيلية للتوبيخ بعد تصريحات للقائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وهذه هي المرة الثانية في غضون أربعة أيام يتم فيها استدعاء أزاري من قبل الخارجية البولندية بعد احتجاجات الجمعة على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية "تم استدعاء سفيرة إسرائيل في وارسو، آنا أزاري، الى وزارة الخارجية البولندية، اليوم، بهدف توبيخها بسبب اقوال القائم بأعمال وزير الخارجية يسرائيل كاتس".