نائب فرنسي يرفع لافتة ضد الحرب في اليمن

أدان نائب في البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، صمت باريس حيال ما يحدث في اليمن ورفع لافتة كتب عليها "فرنسا تقتل في اليمن"، احتجاجًا على استمرارها في بيع الأسلحة للسعودية التي تقود تحالفًا لدعم الحكومة اليمنية ضد الحوثيين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية محلية، قام النائب بالبرلمان، سباستيان نادوت، بالاحتجاج على مواقف حكومة بلاده مما يجري في اليمن برفعه هذه اللافتة التي أثارت بلبلة في البرلمان.

النائب نادوت لفت إلى أن المجلس الوطني الفرنسي لم يعقد أية جلسة لمناقشة الأوضاع في اليمن، معربًا عن انتقاده الشديد لاستمرار بلاده في بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي باليمن، دعمًا لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقد طلب رئيس المجلس من النائب نادوت تسليم اللافتة لرجال الأمن، مؤكدًا أنه سيتم اقتطاع غرامة من راتبه لأن رفع اللافتات محظور داخل المجلس.

وأعلن النائب بعد مصادرة لافتته أنه تقدم بشكوى ضد الحكومة الفرنسية أمام اللجنة الأوروبية "لمساسها بحقوق الاتحاد الأوروبي".