للعام الخامس على التوالي.. المدارس الإسلامية في هولندا ضمن قائمة الأكثر نجاحاً

تصدرت المدارس الإسلامية في هولندا قائمة المدارس الابتدائية الأكثر نجاحا في البلاد، للعام الخامس على التوالي.

جاء ذلك حسب بحث أجرته شركة "RTL" للإعلام، بناءً على نتائج اختبار "تثبيت المستوى" الذي تجريه وزارة التعليم والثقافة والعلم الهولندية، لتلاميذ العام الأخير في المدارس الابتدائية.

واحتلت مدرسة "البخاري" الإسلامية، الواقعة بمدينة ليردام (غرب)، المرتبة الخامسة بين 6 آلاف مدرسة ابتدائية موجودة في البلاد.

وجاءت مدرسة "الحبيب" بمدينة ماستريخت (جنوب) في المركز التاسع، فيما جاءت مدرسة "بلال" بمدينة آمرسفورت (وسط) في المرتبة العاشرة.

وقال رئيس اتحاد المدارس الإسلامية بهولندا "كوكهان شوبان"، إن التلاميذ في المدارس الإسلامية يدرسون إلى جانب المناهج الرسمية، الدين الإسلامي ويتلقون قيم الأخلاق والاحترام.

وأوضح شوبان أن تأسيس أول مدرسة إسلامية في البلاد كان قبل 30 عاما.

وأكد أن هذا النوع من المدارس يقدم إضافة كبيرة إلى المجتمع الهولندي.

يُذكر أنه يوجد في هولندا 53 مدرسة إسلامية، يدرس فيها حوالي 12 ألف و500 تلميذ. وهي مرتبطة بوزارة التعليم والثقافة والعلم، ومناهج التدريس فيها، هي نفسها في باقي المدارس الأخرى.