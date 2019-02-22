بريطانيا.. ارتفاع عدد النواب المستقيلين من حزب العمال إلى 9

أعلن النائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال المعارض إيان أوستن، الجمعة، عزمه الاستقالة من الحزب هذا الأسبوع، ليكون النائب المستقيل الـ9 في غضون أيام.

وقال أوستن في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الخطوة تأتي على خلفية فشل حزب المعارضة الرئيسي في معالجة "معاداة السامية"، ولأنه أصبح "فرقة ضيقة" تحت قيادة "جيرمي كوربين".

وأضاف أنه لا يخطط للانضمام إلى المجموعة البرلمانية المستقلة التي شكلها نواب سابقون عن حزبي العمال والمحافظين (الحاكم).

والاثنين، أعلن 7 نواب استقالتهم من حزب العمال على خلفية ما وصفوه "فشل قيادة الحزب في التعامل مع ملف بريكست"، وانضم إليهم في وقت سابق الجمعة نائب ثامن.

والأربعاء، استقالت ثلاث برلمانيات من حزب المحافظين الحاكم، لمعارضتهن طريقة تعاطي الحكومة مع عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وانضممن للمجموعة المستقلة.

ويأمل المشرعون المنشقون في كسب أعضاء من بين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، في حزبي العمال وحزب المحافظين، بهدف تشكيل قوة جديدة لقلب السياسة البريطانية المتعثرة.

وكان النواب المستقيلون أعلنوا أنهم سيواصلون عملهم داخل البرلمان ككتلة مستقلة، ودعوا زملاءهم في حزب المحافظين الحاكم وغيره للانضمام إليهم بعيدا عن "أحزاب تآكلت وفشلت"، والإسهام في تشكيل تيار ثالث.