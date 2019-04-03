مسؤول أوروبي: بريطانيا قد تخرج من الاتحاد في 12 من نيسان/ أبريل الجاري

قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيتشي، تعليقاً على البريكسيت، إن هناك احتمالية كبيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 12 من نيسان/ أبريل الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل الأربعاء.

وأعرب عن حزنه لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً بالقول "لقد بذلنا جهوداً كبيرة من أجل خروج بريطانيا بشكل منتظم، ولكننا أنهينا كافة استعداداتنا لكل الاحتمالات، في 12 نيسان/ أبريل ، نواجه وضعا يزداد فيه خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ".

وأضاف أن التخليص الجمركي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيتأثر بشكل كبير في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وأردف "إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق، فستصبح دولة ثالثة في يوم واحد، وهذا تغيير مهم"، مبيناً أن جميع المنتجات البريطانية القادمة إلى الاتحاد سيفرض عليها قواعد الجمارك الأوروبية.