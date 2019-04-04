الجالية الإسلامية في أثينا على موعد مع افتتاح أول مسجد رسمي قريباً جداً

تشهد العاصمة اليونانية أثينا هذا العام افتتاح أول مسجد رسمي حسب ما أكدت مصادر متطابقة، وهو أمر تنتظره الطائفة المسلمة في اليونان منذ سنوات.

ومن المقرر أن توافق الحكومة "في نيسان/أبريل" على اسم الإمام الذي تختاره لجنة إدارة المسجد، وفق ما أكدت وزارة التعليم والشؤون الدينية التي تشرف منذ وقت طويل على هذا المشروع.

ومن المقرر أن يفتح المسجد بعد ذلك أبوابه "بحلول أيار/مايو"، كما أكد مصدر وزاري.

وقال نائب رئيس بلدية أثينا لشؤون المهاجرين واللاجئين لفتيريس باباياناكيس، "الأعمال تقدّمت بشكل جيد" و"المسجد سيصبح فاعلاً من الآن حتى الصيف".

ويجري بناء المسجد غير المزود بمئذنة في حي إلايوناس التجاري في العاصمة في مشروع بلغت تكلفته 946 ألف يورو، وهو يتسع لـ350 شخصاً. وقد بدأت أعمال البناء عام 2017، لكن العديد من التأخيرات الإدارية عرقلت إنهاءه.

وموقع البناء حتى الآن مغطى بألواح ومن غير الممكن مراقبة تطور العمل فيه.

وتخشى السلطات من وقوع اعتداءات عنصرية، خصوصاً من حزب النازيين الجدد "الفجر الذهبي" الذي احتج مؤيدوه في السابق ضد مشروع بناء المسجد.

وأوضح باباياناكيس أنه "سيكون هناك حماية خاصة عند الافتتاح (...) الهجمات العنصرية تضاعفت في الأشهر الأخيرة في البلاد".

وأثينا هي آخر عاصمة في الاتحاد الأوروبي لا يوجد فيها مسجد رسمي، فيما اعترفت الحكومة في السنوات الأخيرة بالعديد من المساجد غير الرسمية استجابة لحاجة المسلمين وقد بلغ عددهم نحو 300 ألف شخص.

هذا وتوجد مساجد في منطقة تراقيا الشمالية الشرقية الحدودية مع تركيا حيث تعيش أقلية مسلمة.

وعمر مشروع إنشاء مسجد في أثينا نحو عقدين وقد تمّ تأجيله في صيف عام 2004 في ظلّ استضافة اليونان للألعاب الأولمبية على خلفية معارضة من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.