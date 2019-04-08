رئيس وزراء شمال مقدونيا: نحترم القوانين الدولية حول تسليم تركيا موقوفين من "غولن"

قال رئيس وزراء جمهورية شمال مقدونيا، زوران زائيف، الاثنين، إن بلاده ستحترم التشريعات الوطنية والقوانين الدولية فيما يتعلق بتسليم تركيا 15 موقوفا من منظمة "غولن" الإرهابية.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول الطريقة التي ستتعامل بها بلاده بخصوص تسليم محتمل لأعضاء المنظمة الإرهابية المذكورة إلى تركيا.

وأشار زائيف إلى أن تركيا دولة صديقة عظيمة لبلاده، داعيا مؤسسات بلاده للتحرك وفق التشريعات الوطنية والقوانين الدولية فيما يتعلق بقضية الموقوفين المذكورين.

وأضاف أن تسليم الموقوفين (إلى تركيا) يدخل ضمن مسؤوليات النيابة العامة، وأن النيابة إذا تأكدت من وجود أدلة (تثبت انتمائهم للمنظمة) ستسلم الموقوفين إلى تركيا حتى وإن لم تطلب ذلك.

وشدد أن المهم بالنسبة لحكومته هو التشريعات الوطنية والقوانين الدولية وعلاقات الصداقة مع تركيا.

في سياق متصل، قالت وزارة العدل المقدونية -في معرض ردها كتابيا على أسئلة الأناضول- أنها تلقت من تركيا العديد من طلبات التسليم خلال عامي 2018 و2019.

وأضافت: "تقدمت الوزارة بالتماس إلى المحكمة، وحاليا تنظر المحكمة في 15 قضية تتعلق بجرائم إرهاب، كل الاجراءات مستمرة وجميع المؤسسات المعنية على اتصال دائم".

والأربعاء الماضي، أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن ثقته بأن حكومة شمال مقدونيا، ستتخذ التدابير اللازمة بحق أتباع منظمة غولن الإرهابية الناشطين في البلاد.