الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج في سفارة الإكوادور

أعلنت الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد"، الخميس، اعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، من مقر إقامته بسفارة الإكوادور بالعاصمة لندن.

جاء ذلك في بيان للشرطة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال البيان إنه "تم اعتقال أسانج ووضعه قيد الاحتجاز في أحد مراكز الشرطة بوسط لندن، حتى يمثل أمام محكمة ويستمينستر في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت أسانج "بعدما استدعاها السفير الإكوادوري في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء من مؤسس ويكيليكس".

وجاء الاعتقال استنادا إلى مذكرة أصدرها القضاء البريطاني في يونيو/ حزيران العام 2012، حسب المصدر ذاته.

من جهته، شكر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، حكومة الإكوادور على تعاونها في إتمام عملية اعتقال أسانج.

ويقيم أسانج منذ العام 2012 داخل سفارة الإكوادور، خشية أن يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في حالة مغادرته مقر السفارة.

و"أسانج" مهدد بأن تحاكمه واشنطن بتهمة نشر العديد من الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية عبر موقعه "ويكيليكس".

وكان رئيس الإكوادور، لينين مورينو، قال إنه يفضل لمؤسس موقع "ويكيليكس"، أن يسلم نفسه للسلطات بسبب التكلفة التي تدفعها الإكوادور لمنحه حق اللجوء.