جيرمي كوربين يطالب الحكومة البريطانية بعدم تسليم أسانج

طالب زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين حكومة بلاده بعدم تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في "تويتر" حيث قال " يتعين على الحكومة البريطانية أن تعارض طلب تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة لأنه أظهر الادلة حول الفظائع التي حدثت في العراق وأفغانستان".

ونشر زعيم حزب المعارضة البريطاني شريط فيديو مرفقة مع التغريدة نشرها موقع ويكيليس في وقت سابق يُظهر قيام جنود أمريكان بقتل 10 مدنيين وصحفيين في العراق دون تمييز.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، اعتقال أسانج، من أجل تسليمه للولايات المتحدة، وقالت إنه انتهك شروط الكفالة البريطانية بطلبه حق اللجوء إلى سفارة الإكوادور عام 2012.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنّه "تم اعتقال أسانج نيابة عن السلطات الأمريكية"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وجرى اعتقال أسانج من داخل مقر إقامته بسفارة الإكوادورو بلندن، في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء من مؤسس ويكيليكس.

ويقيم أسانج منذ العام 2012 داخل سفارة الإكوادور، خشية أن يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في حال مغادرته مقر السفارة، لمحاكمته بتهمة نشر العديد من الوثائق العسكرية الدبلوماسية السرية عبر موقعه "ويكيليكس".

وكان رئيس الإكوادور لينين مورينو، قال إنه يفضل لأسانج، أن يسلم نفسه للسلطات بسبب التكلفة التي تدفعها الإكوادور لمنحه حق اللجوء.