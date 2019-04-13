وزيرة الدفاع الألمانية في البنتاغون لمناقشة مصير مقاتلي داعش الأجانب





أجرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، قاءات ونقاشات في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حول مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش، وهو الملف الذي يسبب خلافات بين برلين وواشنطن.

وقالت الوزيرة الألمانية الجمعة للصحافيين بعد لقائها نظيرها الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان "أكدت مرة أخرى أننا سنعالج كل حالة على حدة". وأضافت "لكننا مقتنعون بأن المشكلة الرئيسية تتمثل في جمع الأدلة في المنطقة حول النشاطات الإرهابية".

وترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيم لمحاكمتهم، مشددة على غياب التحقيق الميداني وعلى أن قوات قسد التي تحتجزهم ليست حكومية.

وذكر مصدر في البنتاغون أن واشنطن التي تخشى فرار هؤلاء المقاتلين، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أمانا يمكن تشييدها في العراق.

واقترحت بغداد محاكمة كل المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا مقابل أموال، وهو حل يمكن أن يسمح للدول التي جاؤوا منها بتسوية ملف عودتهم الشائك، لكنه يثير قلق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وعبرت وزيرة الدفاع الألمانية عن ارتياحها للتأكيدات التي حصلت عليها حول إبقاء قوة أميركية في سوريا.

وقالت إن "الأميركيين كرروا التأكيد على أنهم سيبقون في المنطقة بعدد كاف". وأضافت أن "الأسابيع المقبلة ستكشف كيف يمكن لكل عضو (داخل التحالف الدولي) تحمل حصته من العبء".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في شباط/فبراير الماضي أن الجيش الأميركي سيبقي نحو مئتي جندي أميركي في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب للقوات الأميركية من هذا البلد.