اشتباه بوجود رشوة في صفقة بيع طائرات رافال الفرنسية إلى الهند

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية السبت عن وجود تلاعب في صفقة بيع طائرات رافال إلى الهند عام 2015 من خلال إلغاء فرنسا ديونا ضريبية استهدفت شركة يمتلكها رجل أعمال قريب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

فقد ألغت فرنسا ديونا ضريبية قيمتها الإجمالية 143.7 مليون يورو، لصالح مؤسسة فرنسية تمتلكها مجموعة ريليانس كومينيكايشن، التي يمتلكها رجل الأعمال الهندي أنيل أمباني.

وأوضحت الصحيفة انه "تمت تسوية الخلاف عام 2015، بينما كانت الهند وفرنسا تجريان مفاوضات لبيع ست وثلاثين طائرة مقاتلة".

وذكرت الصحيفة أن مؤسسة "ريليانس فلاغ أتلانتيك فرانس" التي يملكها كانت تشهد في تلك الفترة كانت تعاني من "متاعب مالية كبيرة".

وأنه تمت، في النهاية، تسوية الخلاف بدفع 7.6 ملايين يورو فقط، أي توفير 143.7 مليون يورو من الضرائب.

ونقلت الصحيفة عن رسالة بريد إلكتروني داخلية لشركة إيرباص سُربت الى الصحافة الهندية، أن رجل الأعمال الهندي الذي أصبح في هذه الأثناء ركنا رئيسيا في عقد رافال، التقى الاثنين 23 اذار/مارس 2015 عددا من مستشاري وزير الدفاع آنذاك، جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الآن.

وتؤكد لوموند أيضا أن أحد المقربين من أمباني تباهى لدى الصحيفة، بأنه التقى مطلع 2015 إيمانويل ماكرون في مكتبه في باريس، لتسوية الخلاف حول الضرائب.

وفي بيان نقلته الصحافة الهندية، نفت مجموعة ريليانس "أي محاباة واستفادة" من اتفاقها مع سلطات الضرائب الفرنسية.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، قالت إدارة الضرائب الفرنسية إنه "لا يمكن الإدلاء بمعلومات عن ملف معين دون انتهاك القانون".

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تقدمت منظمة شيربا الفرنسية غير الحكومية بشكوى للاشتباه في وجود رشوة حول بيع رافال إلى الهند العام 2016 من قبل "داسو أفييشن".

وتندد المنظمة خصوصا بالشروط التي أحاطت باختيار شريكها الهندي.

في حين سبق للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أن قال: "لم يكن لدينا أي رأي في هذا الشأن، الحكومة الهندية هي التي اقترحت مجموعة الخدمات هذه وداسو تفاوضت مع أمباني"، وتابع "لم يكن لدينا خيار وقبلنا بالشريك الذي اختاروه".