كوبنهاغن.. أعمال عنف مناهضة للمسلمين بتحريض حزب متطرف

قالت الشرطة الدنماركية، الاثنين، إنها تحتجز 23 شخصاً بتهمة القيام بأعمال عنف، بعد قيام رئيس حزب يميني متطرف بإلقاء نسخ من القرآن الكريم في حي يقطنه عدد كبير من المسلمين في العاصمة كوبنهاغن.

وقالت شرطة كوبنهاغن إنه تم إيقاف 23 شخصًا للاشتباه في ضلوعهم بعشرات الحرائق المتعمدة للسيارات وحاويات القمامة في حي نوربرو، الذي يقطنه مسلمون في العاصمة الدنماركية.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن فوضى عمت بعد قيام راسموس بالودان رئيس حزب "النهج الصلب" الدنماركي (يميني متطرف) بإلقاء نسخ من القرآن الكريم في الهواء خلال احتجاج نظمه وأنصاره تحت حماية الشرطة.

الاحتجاج كان اعتراضا على أداء المسلمين لصلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان الدنماركي.

وردا على الفعل الاستفزازي، قامت مجموعة من الشباب بإلقاء الحجارة على الشرطة والمحتجين من حزب "النهج الصلب"، وأشعلوا النار في الحاويات، الأحد، في حين استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وقامت عناصر الشرطة بإبعاد بالودان عن المكان، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن الميدان الذي نظم فيه الاحتجاج.

وفي 22 مارس/آذار المنصرم، أقدم بالودان على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام حشد من المصلين خلال أدائهم لصلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان؛ للتعبير عن تنديدهم بمجزرة المسجدين فى نيوزيلندا، وذلك بعد أن حصلوا على التصاريح القانونية اللازمة.