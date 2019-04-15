ميركل تؤكد لنتنياهو: لا بديل من حل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة بقاء حل الدولتين، هدفا رئيسيا للجهود الدولية، الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، أجرتها ميركل، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية "ستيفن زايبرت"، الاثنين.

وذكر البيان أن ميركل هنأت نتنياهو بالفوز بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 9 أبريل/نيسان الحالي.

وأشار إلى إعلان المستشارة الألمانية استعدادها العمل "عن كثب" مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد تشكيلها .

وفي السنوات الأخيرة، طرح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن يحظى الفلسطينيون بكيان أقل من دولة في غزة وحكم ذاتي على أجزاء من الضفة الغربية مع ضم مساحات واسعة من الضفة إلى إسرائيل وإسقاط القدس من المفاوضات.

وحاولت الولايات المتحدة على مدى سنوات التوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتنفيذ حل الدولتين، لكن منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي فإن حل الدولتين اختفى من مصطلحات الإدارة الأمريكية.

وأعلن ترامب في فبراير/ شباط 2017 قبوله بحل الدولتين إذا قبل به الفلسطينيون والإسرائيليون.

وحذر مسؤولون فلسطينيون في السنوات الأخيرة من أن تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة يقضي عمليا على فرص حل الدولتين.