أعلنت وكالة المساعدة القانونية بوزارة العدل البريطانية أنها ستقدم دعما ماليا لشميمة بيغوم، التي جردتها لندن من جنسيتها إثر انضمامها لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الhثنين، عن الوكالة قولها إنها ستقدم دعما ماليا لشميمة بيغوم، لمساعدتها في اللجوء إلى القضاء للطعن على قرار الحكومة بتجريدها من جنسيتها البريطانية.

وفي 2015، غادرت شميمة بريطانيا مع صديقتين لها للانضمام إلى "داعش" في سوريا، قبل أن يُعثر عليها، في فبراير/شباط الماضي، بأحد مخيمات اللاجئين هناك، بعد أن غادرت مدينة باغوز، آخر معاقل التنظيم.

وأرادت الشابة، التي تزوجت من رجل هولندي عضو في التنظيم، العودة إلى بلادها، لكن الحكومة البريطانية سحبت منها الجنسية في الشهر نفسه، وألغت جواز سفرها.

وتعتمد "وكالة المساعدة القانونية" على أموال يقدمها دافعو الضرائب البريطانيون لغير القادرين على ضمان تمثيل قانوني لأنفسهم سواء كانوا متهمين أو ضحايا.