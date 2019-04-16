إخلاء ناطحة سحاب تضم عدة سفارات في مدريد إثر تهديد بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الإسبانية إخلاء ناطحة سحاب "توري سباثيو" التي تضم سفارات كندا وبريطانيا واستراليا وهولندا في مدريد الثلاثاء بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة "لقد تلقينا إنذارا بوجود قنبلة. وبدأ الإخلاء. يجب القيام بعملية تفتيش".

وأضافت في تصريح صحفي، إن العاملين في ناطحة السحاب "توريسباسيو" تلقوا تهديدا عبر مكالمة هاتفية، ما دفع أفراد أمن البرج بإخلاء المبنى مشيرة إلا أنها لا يمكنها إعطاء تفاصيل حول طبيعة التهديد.

وأوضحت أن البرج تم إخلاؤه بالوقت الذي وصلت إليه الشرطة إلى المكان.

ويعد برج "توريسباسيو" البالغ طوله 235 متر، أحد 4 ناطحات سحاب ضخمة في الجزء الشمالي من العاصمة الإسبانية.