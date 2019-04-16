القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

إخلاء ناطحة سحاب تضم عدة سفارات في مدريد إثر تهديد بوجود قنبلة

وكالة الأنباء الفرنسية
مدريد
نشر في 16.04.2019 14:52
آخر تحديث في 16.04.2019 15:18
وكالة الأنباء الفرنسية وكالة الأنباء الفرنسية

أعلنت الشرطة الإسبانية إخلاء ناطحة سحاب "توري سباثيو" التي تضم سفارات كندا وبريطانيا واستراليا وهولندا في مدريد الثلاثاء بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة "لقد تلقينا إنذارا بوجود قنبلة. وبدأ الإخلاء. يجب القيام بعملية تفتيش".

وأضافت في تصريح صحفي، إن العاملين في ناطحة السحاب "توريسباسيو" تلقوا تهديدا عبر مكالمة هاتفية، ما دفع أفراد أمن البرج بإخلاء المبنى مشيرة إلا أنها لا يمكنها إعطاء تفاصيل حول طبيعة التهديد.

وأوضحت أن البرج تم إخلاؤه بالوقت الذي وصلت إليه الشرطة إلى المكان.

ويعد برج "توريسباسيو" البالغ طوله 235 متر، أحد 4 ناطحات سحاب ضخمة في الجزء الشمالي من العاصمة الإسبانية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن جهاز الإطفاء في باريس، صباح اليوم الثلاثاء، تمكنه من إخماد الحريق...
مختارات