فرق الإطفاء ببارس تعلن إخماد حريق كاتدرائية نوتردام بشكل كامل

أعلن جهاز الإطفاء في باريس، صباح اليوم الثلاثاء، تمكنه من إخماد الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط العاصمة الفرنسية.

وأعلن المتحدث باسم الجهاز غابريال بلاس، خلال مؤتمر صحافي، أنه "تم إخماد الحريق بشكل كامل. نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع" مضيفا أن الحريق امتد "بسرعة كبيرة في السقف الخشبي" للصرح العالمي على مسافة "ألف متر مربع تقريبا".

وكان المتحدث باسم الجهاز قد أعلن في وقت سابق فجر اليوم أن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء الاثنين في الكاتدرائية وأتى على معظمها.

وقال بلاس في تصريحاته: "لقد تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، وتم إخماده تقريبًا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنهم يعتزمون استمرار أعمالهم، للتأكد من انتهاء الحريق.

وفي وقت سابق الhثنين، نقلت شبكة "بي إف إم" التليفزيونية الفرنسية عن المتحدث باسم الكاتدرائية (لم تسمه) إن الحريق "اندلع بسطح الكاتدرائية عند الساعة 18:50 بالتوقيت المحلي (16:50 ت.غ)".

وأوضح أنّ "سقف الكاتدرائية يحترق كليا" إثر تآكله من قبل النيران.

وفي السياق، أشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه من المحتمل أن يكون الحريق "مرتبطا بأعمال التجديد في الكاتدرائية".

وأعلن مدعي باريس العام فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب نشوب الحريق.