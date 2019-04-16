ملياردير فرنسي يتبرع بـ 200 مليون يورو لإعادة إعمار "نوتردام"

تعهد الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو وشركته بالتبرع بـ 200 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية "نوتردام" التاريخية بعد احتراق أجزاء منها وانهيار برجها البالغ ارتفاعه 93 مترًا.

يأتي ذلك بعد ورود تقارير تتحدث عن تبرعات أخرى من الملياردير الفرنسي فرانسوا بينو، تبلغ 100 مليون يورو، إثر الحادثة التي شغلت اهتمام العالم.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن بيان لشركة مجموعة لويس فيتون (LVMH) المختصة ببيع السلع الفاخرة أن الشركة ومؤسسها برنارد أرنو سيقدمان التبرع لصندوق إعادة بناء الكاتدرائية التي اشتعلت النيران فيها أمس الاثنين، واستمرت لنحو 15 ساعة.

وقال البيان عن الكاتدرائية التاريخية إنها "رمز فرنسا وتراثها ووحدتها".

وقالت قناة "فرانس 24" المحلية إن نحو 400 إطفائي شاركوا في مكافحة النيران ومحاولة إنقاذ برجيها الأماميين، وهذا ما تمكنوا من تحقيقه بالفعل.