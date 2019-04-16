يونكر: لا يمكن للبريكست أن يعوق تقدم أوروبا

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الثلاثاء، إن "البريكست ليس مستقبل الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن خروج بريطانيا من الاتحاد لا يمكن أن يشكل عقبة أمام تقدمه.

جاء ذلك، في خطاب ألقاه يونكر أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة "ستراسبورغ" الفرنسية.

وأضاف أن "البريكست لا يمكن أن يعوق تقدمنا ولن يفعل.. الاتفاقيات التجارية وعلاقاتنا مع شركائنا الدوليين، هي من سيحدد مستقبل اتحادنا".

وطالب يونكر المملكة المتحدة، بالتصرف "بطريقة بناءة ومسؤولة طالما أنها ما زالت عضوا في الاتحاد".

في السياق، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، في كلمة خلال الاجتماع ذاته، إن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "سيوفر مزيدا من الوقت والحيز السياسي للمملكة المتحدة، لإيجاد مخرج من الوضع الحالي".

وشدد تاسك على أن "المجلس الأوروبي سينتظر رسالة واضحة من المملكة المتحدة حول المرحلة المقبلة.. أعارض وبشدة فكرة وجوب معاملة بريطانيا على أنها عضو من الدرجة الثانية".

وأضاف "أعلم بأن الطرفين بمن فيهما أنا، مرهقان بسبب البريكست، وهو أمر مفهوم تماما.. ومع ذلك، هذا ليس عذرا للقول دعونا ننه هذه المسألة فقط لأننا تعبنا".

وتوصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي على تمديد مهلة البريكست حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ما يعني أن المملكة المتحدة ستشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة ما بين 23 إلى 26 مايو/أيار.