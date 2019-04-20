مواجهات بين الشرطة والسترات الصفراء في باريس

اندلعت مواجهات جديدة، السبت، بين قوات الأمن والمتظاهرين من السترات الصفراء في باريس، وذلك في الأسبوع الثالث والعشرين من الحراك.

وأعلنت إذاعة "فرانس أنفو" المحلية "اندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين من السترات الصفراء في باريس والشرطة توقف 126 شخصا".

ويلتقي المحتجون بشكل رئيسي في العاصمة قبل أيام من إعلان الرئيس، الخميس، الإصلاحات المزمعة على ضوء "الحوار الوطني الكبير".

من جهته، حذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، الجمعة، من أن أعمال عنف قد تنشب في احتجاجات السبت الثالث والعشرين لحركة "السترات الصفراء"، بحسب قناة "فرانس 24" المحلية.

وأعلن كاستنير تعبئة أكثر من 60 ألف شرطي ودركي، السبت، في جميع أنحاء البلاد مؤكدا أن "مخربين تواعدوا على الالتقاء مجددا يوم غد (السبت) في بعض مدن فرنسا، في تولوز ومونبولييه وبوردو، وخصوصا في باريس".