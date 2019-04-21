الأوكرانيون يصوتون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة وممثل كوميدي الأوفر حظاً

بدأ الناخبون الأوكرانيون التوجه إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد.

وانطلقت عملية التصويت، الساعة 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر حتى الساعة 20:00 مساءً.

ويدلي نحو 30 مليون أوكراني بأصواتهم لاختيار رئيس البلاد للفترة المقبلة، فيما لن يتمكن من التصويت 5 ملايين ناخب يعيشون في دونباس، التي يسيطر عليها الانفصاليون، وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا.

وتشهد الجولة الثانية تنافسا بين الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، اللذين تصدرا الجولة الأولى.

ورجحت استطلاعات للرأي، أجريت مؤخرا في البلاد، فوز زيلينسكي، بالجولة الثانية من الانتخابات.

وحصل زيلينسكي، على نسبة 73 %، بينما حصل بوروشينكو على 27 % فقط من أصوات المشاركين في استطلاع أجرته مجموعة "Rating"، حول هوية رئيس البلاد المقبل.