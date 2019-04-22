أوكرانيا.. فوز ممثل كوميدي في الانتخابات الرئاسية عن حزب "خادم الشعب" المعارض

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، الأحد، فوز الممثل الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، مرشح حزب "خادم الشعب" المُعارض بـ73.2% من الأصوات.

بينما حصل الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو (منذ 2014)، على 25.3% من الأصوات المرشح عن حزب "التضامن - كتلة بيترو بوروشينكو".

والاستطلاع أجرته مؤسسة إيلكو كوشيريف للمبادرات الديمقراطية، ومعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، ومركز رازومكوف، ومولته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأدلى، أمس، نحو 30 مليون أوكراني بأصواتهم لاختيار رئيس البلاد للفترة المقبلة، فيما لن يتمكن من التصويت 5 ملايين ناخب يعيشون في دونباس التي يسيطر عليها الانفصاليون، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها.

وعقب الإعلان عن النتائج غير الرسمية، أعرب زيلينسكي عن شكره للشعب الأوكراني على دعمهم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "Ukrinform" المحلية.

ومن المقرر الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات في الأول من مايو / أيار المقبل.

ويبدأ الرئيس المنتخب مهامه رسميا بعد أدائه اليمين الدستوري، خلال الفترة ما قبل 31 مايو المقبل.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 21 أبريل/نيسان الجاري بين زيلينسكي وبوروشينكو، بعد فرز جميع الأصوات وعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من نسبة 50 بالمئة.

وفي 31 مارس / آذار الفائت، توجه الناخبون الأوكرانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط اضطرابات سياسية واقتصادية تعاني منها البلاد.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات بلغت 63.53 بالمئة داخل البلاد وخارجها.

وذكرت اللجنة أن نتائج العد والفرز في الجولة الأولى أظهرت حصول زيلينسكي على نسبة 30.24 بالمئة، وبوروشينكو على 15.95 بالمئة.

على صعيد آخر، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين الأحد أن الفوز الكبير الذي حققه فولوديمير زيلينسكي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في اوكرانيا يظهر أن الاوكرانيين "صوتوا من أجل التغيير".

وصرح كاراسين أن "استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع تظهر أن المواطنين الاوكرانيين صوتوا من أجل التغيير"،

مضيفا "على الحكومة الجديدة في البلاد أن تفهم وتدرك آمال الناخبين".