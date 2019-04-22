مشاركة ضعيفة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية، تقدم مرشح حزب الديمقراطيين الاجتماعيين الحاكم على المرشحة المحافظة، بعد فرز 99.69 بالمئة من الصناديق، الاحد.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل ستيفو بنداروفسكي على 42.84 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حظيت مرشحة المعارضة اليمينية غوردانا سيليانوفسك-دافكوفا على 42.24 بالمئة من الناخبين.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولة من الانتخابات الرئاسية في مقدونيا، 42 بالمئة، حيث توجه أقل من نصف الناخبين الى مكاتب الاقتراع في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، وتؤكد النسبة الكبيرة لغير المقترعين الهوة بين المواطنين والسياسيين.

وقد أعلنت اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 40 بالمئة ولا يبدو أن النسبة النهائية وهي الأضعف في عمليات الاقتراع الرئاسية الست التي شهدتها البلاد منذ استقلال هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في 1991.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية يوم الخامس من مايو/ أيار المقبل.

وبحسب دستور البلاد، يتوجب مشاركة 40 بالمئة من الناخبين في اقتراع الجولة الثانية، كي تكون العملية الانتخابية قانونية.