أردوغان يهاتف مدير عام "تي آر تي" في لندن للاستعلام عن هجوم "بي كا كا" الإرهابية على مكتب القناة

استعلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مدير عام شبكة "تي آر تي" عن تعرض مكتب قناة "تي آر تي وورلد" في لندن لهجوم من قِبل أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، الخميس، أن أردوغان اتصل بمدير عام شبكة "تي آر تي" التركية، "إبراهيم أرن" واستعلم منه ملابسات الهجوم الذي تعرض له مكتب قناة "تي آر تي وورلد" الناطقة بالإنجليزية في العاصمة البريطانية لندن من قبل أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأشار البيان أن أردوغان أعرب عن تمنياته بالسلامة لأرن ولأسرة شبكة "تي آر تي" .

وأمس الأربعاء، اعتدت مجموعة من أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية على مكتب قناة "تي أر تي وورلد" (تركية رسمية ناطقة بالإنجليزية)، في العاصمة البريطانية لندن.

واقتحم نحو 50 شخصًا مقر القناة، حاملين صورًا لزعيم المنظمة الإرهابية "عبد الله أوجلان"، واحتلوا بهو المبنى لساعة تقريبًا، قبل أن تتدخل الشرطة.

وتمكن الأمن من إخراج المجموعة، وفرض تدابير مشددة أمامه لفترة.

وتدرج لندن "بي كا كا" على قائمة المنظمات الإرهابية، إلا أن الشرطة تظهر تسامحًا كبيرًا مع أنصارها.

وبحسب قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، فإن رفع صور رموز تابعة لمنظمة إرهابية يعتبر جريمة.