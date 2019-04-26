الرئيس الأوكراني الجديد يمضي أول عطلة له في تركيا

أعلن الرئيس الأوكراني الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، أنه سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في تركيا، برفقة عائلته.

وكتب الممثل الكوميدي فولوديمير زيلنسكي، على حسابه الشخصي في تويتر: "اتفقنا على الشفافية، سنطير إلى تركيا. سآخذ الأطفال لقضاء إجازة نهاية الإسبوع ".

وأشار زيلنسكي إلى أنه سيقضي أول عطلة له في الأشهر الأربعة الأخيرة، مبينا أنه سيعود بعد يومين.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا الثلاثاء الماضي، فوز الممثل الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة في البلاد.

وأكدت حصول زيلينسكي على 73.22 بالمئة من الأصوات، مقابل حصول منافسه الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو على 24.45 بالمئة من الأصوات.