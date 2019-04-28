صحيفة: اليمين المتطرف بألمانيا يستعد لـسيناريو حرب أهلية

كشفت صحيفة ألمانية أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يُعِدّ تقريرًا حول استعداد اليمين المتطرف لـ"سيناريو حرب أهلية".

ونشرت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" معلومات من التقرير السري الذي يتناول توجهات وإمكانات الإرهاب اليميني المتطرف.

ويشير التقرير إلى زيادة الخطر المحدق من اليمين المتطرف المؤيد للعنف في ألمانيا، كما يؤكد ظهور أنصار اليمين المتطرف على شكل مجموعات صغيرة أو أفراد بعيدًا عن المنظمات والتكتلات.

ويبين أن هناك عددا كبيرا من اليمنيين المتطرفين ينشطون منذ أشهر أو سنوات، وأن بعضهم لم يكن معروفًا من قبل.

ويوضح أن غالبية هؤلاء الأشخاص هم رجال في سن الـ30، وبينهم شرطة وجنود.

التقرير الألماني يقول إن عناصر اليمين المتطرف في البلاد يتواصلون بشكل أساسي عبر الإنترنت.

ويضيف: "السلطات الرسمية عثرت على إشارات بشأن استعداد اليمينيين المتطرفيين لسيناريوهات حرب أهلية وانهيار النظام العام ".

كما أكّد التقرير أن عناصر اليمين المتطرف يتدربون على تنفيذ هجمات بالقنابل أيضًا.

ويرصد التقرير عدم وجود تنظيم كاف في العمليات التي ينفذها إرهابيو اليمين المتطرف.

ويلفت إلى صعوبة متابعة هؤلاء الأشخاص بسبب اعتمادهم على الإنترنت والشبكات الاجتماعية من أجل التواصل.

صحيفة "فيلت أم سونتاغ"، أوردت أيضًا معلومات عن المكتب الجنائى بألمانيا، تشير إلى وجود 33 يمينيًا متطرفًا في البلاد قد ينفذون هجومًا في أي وقت، وأن هذا العدد كان 22 العام الماضي.