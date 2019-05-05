أوروبا تدعو الفلسطينيين لوقف الصواريخ وتتجاهل القصف الإسرائيلي على المدنيين

في انحياز واضح لتل أبيب، دعا الاتحاد الأوروبي من سماهم "المسلحين الفلسطينيين" في قطاع غزة إلى وقف إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل "على وجه السرعة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، الأحد.

وجاء في البيان: "يجب على المسلحين الفلسطينيين في غزة وقف الإطلاق العشوائي للصواريخ".

وأضافت موغيريني: "الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددًا دعمه بقوة لأمن إسرائيل".

وعبّرت عن تعازيها للشعب الإسرائيلي الذين يعيش - حسب زعمها - "آلامًا لا توصف" بسبب إطلاق الصواريخ.

ولم تتطرق المسؤولية الأوروبية بأي شكل إلى الفلسطينيين الذين قُتلوا وأصيبوا جراء الغارات الإسرائيلية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع.

فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 21 فلسطينيا بينهم سيدتان وجنيناهما، وطفلة رضيع، وإصابة 110.