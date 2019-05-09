المفوضية الأوروبية تختار رئيسا جديدا لها نهاية الشهر الجاري

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 28 مايو/ أيار الجاري، لبدء عملية اختيار رئيس المفوضية الجديد وغيره من كبار المسؤولين في الاتحاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده توسك، مع رئيس المفوضية الحالي جان كلود يونكر، والرئيس الدوري للاتحاد رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، عقب أعمال القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد بمدينة سيبيو الرومانية.

وأضاف توسك، أنه على زعماء الاتحاد تحديد خلف ليونكر، بحلول يونيو/ حزيران المقبل، بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، في الفترة من 23 إلى 26 مايو الجاري.

وأعرب عن أمله في أن تكون عملية تحديد الأسماء الجديدة لرئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبي وغيرها من المناصب العليا "سلسة وسهلة"، مؤكدا أن التوازنات ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأسماء.

من جهته، قال يونكر، إن قمة سيبيو، أتاحت لقادة الاتحاد النظر عن كثب في بعض القضايا الأوروبية المهمة، لا سيما الاقتصادية.

فيما أبدى الرئيس الدوري للاتحاد يوهانيس، سعادته لاستضافة القمة في سيبيو، وقال إن بلاده لعبت دورا مهمًا في استقرار أوروبا.