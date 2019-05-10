الشرطة البريطانية تحقق في إطلاق نار أمام مسجد بلندن

فتحت شرطة العاصمة البريطانية، الجمعة، تحقيقا في حادث إطلاق نار وقع مساء الخميس، أمام أحد مساجد لندن، أثناء أداء المصلين لصلاة التراويح.

وقالت الشرطة، في بيان، إنّ "العيار الذي أطلق من المسدس المستخدم كان رصاصة فارغة"، مؤكدة عدم وقوع أية إصابات جراء الحادث، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

كما أشارت إلى أنه لا يتم التعامل مع الواقعة على أنها "عمل إرهابي".

ولفتت الشرطة إلى أن الواقعة مرتبطة بحادث آخر كان على مقربة من المسجد.

وأطلق عيار ناري مساء الخميس، أمام مسجد في حي "إلفورد" شرقي لندن، أثناء تواجد المصلين في المسجد لصلاة التراويح.

ووفقا لبيان الشرطة، دخل رجل يحمل سلاحا للمسجد الذي يقع على الطريق السريع في منطقة "سيفين كينغز"، لكن المصلين أخرجوه قبل أن يتم سماع دوي إطلاق نار.

من جهته، قال مفتي سهيل، إمام مسجد "سيفين كينغز"، في بيان، أن رجلا دخل المسجد خلال الصلاة وإنه "كان فارا من حادث ما عندما أوقفه بعض الإخوة في المسجد"، حسب المصدر ذاته.

وهرعت دورية للشرطة إلى مكان الحادث وأطلقت عملية بحث عن المشتبه به.

بدوره عبر عمدة لندن، صادق خان، عبر "تويتر"، عن ارتياحه لعدم وقوع إصابات جراء الحادث، مؤكدا أنه على تواصل مع إدارة الشرطة بهذا الخصوص.

وقال: "الجميع له حرية ممارسة طقوسه الدينية بعيدا عن أي خطر أو خوف".

تأتي الحادثة بعد هجوم دموي على مسجدين في "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا في مارس/آذار الفائت أوقع مجزرة وراح ضحيته 51 مسلما كانوا يؤدون صلاة الجمعة.