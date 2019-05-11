إسبانيا تعتقل وزيراً فنزويلياً سابقاً بطلب من واشنطن

أعلنت الشرطة الإسبانية، السبت، توقيف وزير تطوير الطاقة الكهربائية الفنزويلي السابق، خافيير ألفارادو أوتشوا، بناء على مذكرة أمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول أمني (لم تسمّه)، قوله "إن السلطات الأمريكية تتهم الوزير الفنزويلي السابق، بالضلوع في عمليات غسل أموال تتعلق بشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA".

وأوضح المسؤول أنه "تم اعتقال ألفارادو أوتشوا، قرب منزله في مدريد".

وقضت محكمة إسبانية بزجه في السجن، حتى يتم بت مسألة تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وباشرت السلطات الإسبانية التحقيق مع الوزير السابق، في قضيتين جنائيتين تتعلقان بالفساد وغسل أموال.

وأضافت أن الموقوف عمل في حكومة الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.

من جانبها، تتهم السلطات البرتغالية ألفارادو أوتشوا، بتلقي رشى مالية، وسحب أموال من حسابات شركة النفط الحكومية الفنزويلية في بنك لشبونة.

وترى حكومة الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو، وجود دوافع سياسية وراء التهم الأمريكية ضد الوزير السابق.