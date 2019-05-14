معجبة تتسبب باصطدام شاحنة بطائرة ميركل

أدى حماس إحدى معجبات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تضرر طائرتها بعدما قفزت المعجبة من شاحنة كانت تقودها لالتقاط صورة لها مع ميركل في مطار دورتموند، ونسيت في غمرة حماسها أن تشد مكابح الشاحنة، التي تهادت ببطء إلى مقدمة طائرة المستشارة واصطدمت بها.

ونشرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، الثلاثاء، عبر موقعها الالكتروني، صورة لاصطدام الشاحنة بالطائرة، وهي من طراز "غلوبال 5000".

وأضافت الصحيفة أن "المعجبة عاملة بالمطار".

وأكدت القوات الجوية الألمانية، في تغريدة، "عودة ميركل إلى برلين مستقلة مروحية الإثنين بعد الضرر الذي أصاب طائرتها بسب شاحنة"، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وجاء هذا الحادث بعد سلسلة من تعطل الطائرات الحكومية القديمة، ما أدى إلى إرجاء رحلات لميركل ومسؤولين آخرين.

وكانت المستشارة ميركل قد تأخرت في أواخر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي عن اجتماع لمجموعة العشرين في الأرجنتين، بعد أن اضطرت طائرتها الحكومية إلى القيام بهبوط غير متوقع في طريقها بسبب مشكلة فنية.