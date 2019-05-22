اجتماع رؤساء أركان جيوش دول الناتو في بروكسل

انطلق اجتماع رؤساء أركان جيوش دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأربعاء، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية، لمناقشة القضايا الرئيسية على جدول الأعمال.

وسيركز الاجتماع على الاختبارات الاستراتيجية والعسكرية للحلف، والوضع الأمني في أوكرانيا والتطورات في العلاقات مع الشركاء في إطار الحوار المتوسطي.

ويمثل تركيا في الاجتماع رئيس الأركان التركي، الفريق أول يشار غولر، ويرأس الاجتماع الجنرال البريطاني، قائد القوات الجوية المارشال ستيوارت بيتش.

ويجتمع رؤساء أركان حلف الناتو 3 مرات في العام، وتتم مناقشة قضايا مختلفة مثل اختبارات الأمن العالمية وعمليات الناتو ومهامها.