وزير الدفاع اليوناني: اللقاءات مع الوفد التركي ستنهي التوتر بين البلدين ببحر إيجة

اعتبر وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، الخميس، أن اللقاءات الجارية، بالعاصمة أثينا، بين وفدي وزارته ونظيرتها التركية، ستنجح في إطفاء فتيل التوتر القائم بين البلدين في بحر إيجة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها أبوستولاكيس، خلال زيارته لأحد أحواض بناء السفن في أثينا.

وقال أبوستولاكيس، إن "القنوات مع تركيا ستبقى مفتوحة".

وأشار إلى أن بلاده ستواصل الجهود للحصول على أفضل النتائج.

وأضاف أن الجانبين "سيكونان قادرين على الحد من التوترات في بحر إيجة، والقضاء على المخاوف المنبثقة عن أي حادث قد يقع خارج نطاق السيطرة؛ من خلال تنفيذ تدابير بناء الثقة".

ولفت أبوستولاكيس، إلى أن اللقاءات الثنائية بين وفدي وزارتي الدفاع في البلدين ستبقى مستمرة، وأن اللقاءات الحالية لن تكون الأخيرة، كما أن وفدا من وزارة الدفاع اليونانية قد يذهب إلى تركيا إذا لزم الأمر.

وتحتضن العاصمة اليونانية، لقاءات فنية بين وزارتي الدفاع التركية واليونانية، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحر إيجة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فإن اللقاء الفني الذي انطلق الاثنين الماضي، يستمر حتى السبت المقبل.

وتجري اللقاءات بين مسؤولين من الوزارتيْن، يتم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون والثقة، وقواعد التصرف والسلوك في بحر إيجة.

ومؤخرا، شهدت منطقة بحر إيجة توترا بين تركيا واليونان، على خلفية حركات استفزازية تقوم بها السفن والزوارق اليونانية في المنطقة.